Jacobs Engineering kündigt Dividende an

Der amerikanische Industriedienstleister und Anlagenbauer Jacobs Engineering Group Inc. (ISIN: US4698141078, NYSE: J) wird den Aktionären am 25. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,21 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 28. Mai 2021.

Dies entspricht einer jährlichen Ausschüttung von 0,84 US-Dollar. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 135,17 US-Dollar 0,62 Prozent (Stand: 22. April 2021). Im Januar 2021 wurde die Dividende um 11 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Die Jacobs Engineering Group ist 1947 gegründet worden und hat ihren Firmensitz in Dallas, Texas. Das Unternehmen beschäftigt rund 55.000 Mitarbeiter. Der Konzern ist im Anlagenbau und als Industriedienstleister tätig. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 wurden 3,4 Mrd. US-Dollar an Umsatz generiert (Vorjahr: 3,4 Mrd. US-Dollar). Dabei stand ein bereinigter Gewinn aus fortgeführtem Geschäft von 184 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 162 Mio. US-Dollar) in den Büchern. Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 24,05 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 17,62 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. April 2021). Redaktion MyDividends.de