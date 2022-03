Jaguar Land Rover setzt Lieferungen nach Russland aus

WHITLEY (dpa-AFX) - Der britische Autohersteller Jaguar Land Rover hat seine Verkäufe nach Russland wegen des Krieges in der Ukraine ausgesetzt. "Erste Priorität ist das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und ihrer Familien sowie der Menschen in unserem erweiterten Netzwerk", wie Jaguar Land Rover am Dienstag in Whitley (Coventry) mitteilte. Man werde die Lage beobachten. Das Unternehmen produziert Autos der Marken Jaguar, Land Rover und Range Rover./si/DP/eas