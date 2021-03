Jahresbericht 2020 von TIP, „Gemeinsam stärker“

In seinem Schreiben an die Stakeholder verweist Bob Fast, CEO, auf ein Jahr der Transformation und Integration, in dem wir unsere Größenvorteile erfolgreich genutzt haben, um das EBITDA und das starke Betriebsergebnis zu verbessern:

„2020 war ein Jahr außerordentlicher Ereignisse. Während das Corona-Virus weiterhin die Gesellschaften auf der ganzen Welt beschäftigte, waren unsere Mitarbeiter, Familien und Gemeinden mit bislang ungekannten Herausforderungen und Veränderungen konfrontiert. Trotz dieser beispiellosen Zeit sind wir als TIP-Familie zusammengewachsen und haben noch stärkere Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten geknüpft. Ende 2019 haben wir PEMA und Trailer Wizards zum Zusammenschluss aufgefordert und so wurde 2020 ein Jahr der Transformation und Integration. In diesem einzigartigen Umfeld konnten wir unseren Umsatz um 46 % auf 914 Mio. € steigern. Überdies haben wir unsere Größenvorteile erfolgreich genutzt, um unsere EBITDA-Marge von 30 % im Jahr 2014 auf 43 % im Jahr 2020 zu verbessern und ein starkes Betriebsergebnis zu erzielen." Den vollständigen Jahresbericht von TIP finden Sie unter: https://www.tipeurope.com/about-us/annual-report/ Über TIP TIP mit Hauptsitz in Amsterdam ist einer der führenden Anbieter von Ausrüstung und Dienstleistungen in Europa und Kanada. Mit Niederlassungen in 18 Ländern und 129 Servicestandorten ist TIP auf Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur eines großen Ausrüstungssortiments für den Transport- und Logistiksektor spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tipeurope.com