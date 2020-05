Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation im Mai nur online

GENF (dpa-AFX) - Die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) findet wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr verkürzt und nur online statt. Geplant seien Sitzungen am 18. und 19. Mai, sagte ein WHO-Sprecher am Dienstag in Genf. Die 194 Mitgliedsländer könnten die Sitzung bei Bedarf allerdings um einen Tag verlängern. Hauptthema ist die Coronavirus-Krise. Ursprünglich hätte die Jahrestagung vom 17. bis 21. Mai stattgefunden.

Kritik an der WHO und ihrem Umgang mit der Pandemie sowie der Vorwurf der USA, die Organisation stehe China zu nahe, dürften ebenfalls ein zentrales Thema werden. Die USA haben ihre Mitgliedszahlungen vorerst eingefroren, um die Vorwürfe zu untersuchen.

Die Weltgesundheitsversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium der UN-Organisation mit 194 Mitgliedsländern. Sie beschließt unter anderem über das Budget und setzt Prioritäten für die Arbeit der WHO. Zu den Versammlungen reisen normalerweise Dutzende Gesundheitsminister sowie Tausende weitere Delegierte und Fachexperten nach Genf./oe/DP/jha