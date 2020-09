Jane Fraser wird neue Citi-Chefin - Erste Frau an der Spitze einer US-Bank

Bangalore (Reuters) - Erstmals steht bald eine Frau an der Spitze einer großen US-Bank: Jane Fraser übernimmt im Februar den Chefposten bei der Citigroup.

Der bisherige Vorstandschef Michael Corbat werde das Geldhaus nach 37 Jahren verlassen, teilte die Citigroup am Donnerstag mit. Fraser ist seit 16 Jahren bei der Citi, zuletzt in der Funktion als Präsidentin. Sie leitete in den vergangen Jahren unter anderem das Geschäft in Lateinamerika sowie die Privat- und Geschäftskundensparte.