Japan stellt sich auf wachsende Gefahr durch Hochwasserschäden ein

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan wächst in Folge zunehmender heftiger Regenfälle die Gefahr durch Hochwasserschäden. In Reaktion darauf werden ab Ende August Immobilienmakler per Gesetz dazu verpflichtet, vor Abschluss von Miet- oder Kaufverträgen Interessenten über die Risiken von Hochwasserschäden für das jeweilige Objekt aufzuklären, wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nihon Keizai Shimbun" am Montag berichtete. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass die Menschen vor dem Einzug die möglichen Gefahren und die örtlichen Evakuierungslager kennenlernen, um so Verzögerungen bei einer Flucht vor Überflutungen zu verhindern. Erst dieser Tage war es im Südwesten des Landes zu starken Überflutungen mit Dutzenden Toten gekommen.

Bislang sind Immobilienunternehmen in Japan bereits verpflichtet, Kunden vor Vertragsabschluss über die Risiken von Erdrutschen und Tsunami-Flutwellen aufzuklären. Hochwasserschäden gehörten bisher nicht dazu. Künftig müssen sie unter Verwendung von Karten mit potenziellen Gefahrenstellen, die von Gebietskörperschaften erstellt werden, die Lage des Wohnobjekts und die Hochwasserrisiken erläutern.

Auch müssen sie erklären, wo sich Evakuierungseinrichtungen am Ort befinden. Zugleich schränkt der japanische Staat fortan die Bebauung von durch Erdrutschen und Überflutungen gefährdeter Gebiete ein. Wegen der Zunahme an heftigen Regenfällen in Folge der globalen Klimaerwärmung erlebt Japan auch eine starke Zunahme an Erdrutschen. In den vergangenen zehn Jahren gingen nach amtlichen Angaben jedes Jahr durchschnittlich fast 1500 Erdrutsche in dem bergigen Inselreich ab - und damit fast doppelt so viele wie in den zehn Jahren zuvor./ln/DP/zb