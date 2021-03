Japanische Exporte sinken wegen schwacher Nachfrage aus China und USA

Tokio (Reuters) - Japans Außenhandel ist im Februar wegen gesunkener Nachfrage aus China und den USA deutlicher als erwartet eingebrochen.

Im abgelaufenen Monat sanken die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent, wie Daten des japanischen Finanzministeriums (MOF) am Mittwoch zeigten. Ökonomen hatten in einer Reuters-Umfrage mit einem Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet. Im Januar verzeichnete die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt einen Anstieg von 6,4 Prozent.

Analysten gehen davon aus, dass sich Japans Außenhandel im kommenden Quartal wieder erholen wird. "Sobald der erneute Anstieg der Infektionen in China eingedämmt ist und die Einführung von Impfstoffen sowie die massiven Stimulierungsmaßnahmen die Wirtschaft in den USA ankurbeln, werden Japans Exporte und die breitere Wirtschaft im April-Juni zulegen", sagte Masaki Kuwahara, Ökonom bei Nomura Securities." Japans Exportwachstum habe sich in diesem Quartal wahrscheinlich abgeschwächt, aber der Aufwärtstrend bleibe bestehen.