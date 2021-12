Japanischer Inlandsflugverkehr im 1. Quartal 2022 auf Erholungskurs: Umfrage von Cirium nennt Sapporo und Okinawa als Top-Destinationen

Die Mehrheit der Japaner gedenkt, wieder zu fliegen; dabei planen 80 % der Befragten eine Reise innerhalb der nächsten 12 Monate und zu Freizeitzwecken im Inland (83 %)

Der Inlandsverkehr wird in Japan im ersten Quartal 2022 voraussichtlich 93 % des Niveaus von 2019 erreichen, so der Luftfahrtanalyseanbieter Cirium

Top-Destinationen im Inland sind Sapporo und Okinawa, dicht gefolgt von Tokio, Fukuoka und Osaka

Das beliebteste internationale Reiseziel ist Europa, gefolgt von Australien/Neuseeland und Südostasien

Japanische Fluggesellschaften, darunter All Nippon Airways, Japan Airlines, Peach Aviation und Skymark Airlines, werden für Flugreisen nach wie vor stark favorisiert

Die Mehrheit der Japaner ist dem neuen Cirium Traveler Intelligence Report zufolge bereit, wieder in die Ferne zu schweifen. 80 % der Befragten planen, in den nächsten 12 Monaten zu Freizeitzwecken (83 %) und im eigenen Land zu fliegen, so der neue Cirium Traveler Intelligence Report.

Der Luftfahrtanalyseanbieter Cirium registriert einen deutlichen Anstieg der Reiselust in anderen untersuchten Märkten, während die Reisenden in Japan mit Blick auf die möglichen COVID-19-Risiken weiterhin zögerlich sind.

Auch wenn die Lage des internationalen Reiseverkehrs schwierig bleiben dürfte, gibt es ermutigende Anzeichen einer Belebung der japanischen Inlandsmärkte. Die Daten von Cirium zeigen, dass der Inlandsflugverkehr in Japan 54 % des Niveaus von 2019 erreicht hat und damit über dem für die APAC-Inlandsmärkte ohne China verzeichneten Durchschnitt von 49 % liegt.

Überdies wird den Reiseplandaten von Cirium zufolge das Verkehrsvolumen in Japan im ersten Quartal 2022 voraussichtlich 93 % des Niveaus im ersten Quartal 2019 erreichen.

Während sich der internationale Flugverkehr weiterhin nur langsam erholt, erreicht der Inlandsverkehr wieder das Niveau von vor der Pandemie im Jahr 2019. Die Präfekturen Sapporo und Okinawa sind die beliebtesten Ziele für Inlandsreisen, danach folgen Tokio, Fukuoka und Osaka, so die Umfrage von Cirium für Japan.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, sagte: „Fluggesellschaften stehen vor der Herausforderung, den Reisenden ein sicheres Gefühl in Bezug auf Flugreisen zu geben und japanischen Urlaubern gezielt attraktive Angebote zu machen, um das Reisen zu fördern.“

„Gleichzeitig müssen die Tourismussektoren zusammenarbeiten, um die Attraktivität ihrer Region als Urlaubsziel zu steigern und japanische Reisende anzuziehen.“

Eine Reihe von Faktoren könnte der Analyse zufolge die Flugreiseabsicht beeinflussen. Jeder fünfte japanische Befragte (20 %) würde erst bei einem vollständigen Einsatz der Impfstoffe wieder einen Flug buchen und fast die Hälfte (42 %) gab an, dass ein Rückgang der Zahl der Coronavirus-Fälle sie zum Reisen motivieren würde.

Fast die Hälfte (48 %) der Befragten planen eine Auslandsreise, sobald Auslandsreisen erlaubt sind. Ein Drittel von ihnen hat sich für Europa als internationales Reiseziel entschieden.

Eine jüngere Altersgruppe in Japan (18 bis 29 Jahre) war am ehesten wieder am Fliegen interessiert. Über zwei Drittel (68 %) gaben an, dass sie beabsichtigen, innerhalb eines Jahres zu fliegen und mehr als die Hälfte (61 %) gab an, dass sie gerne mit dem Flugzeug ins Ausland reisen würden, wobei sie Ziele in Südostasien bevorzugen.

Bei der Wahl der Fluggesellschaft gab es eine deutliche Präferenz für japanische Fluggesellschaften. All Nippon Airways war die am häufigsten genannte Fluggesellschaft, gefolgt von Japan Airlines, Peach Aviation und Skymark Airlines.

Weitere Beweggründe für die Wahl einer Fluggesellschaft sind die Pflicht, während des Fluges eine Maske zu tragen, einen Gesundheitspass mitzuführen und bessere Reinigungsverfahren im Flugzeug.

Die Umfrage wurde vom unabhängigen Marktforschungsunternehmen AudienceNet im Auftrag von Cirium durchgeführt. Das Unternehmen befragte zwischen dem 18. und 25. Oktober 2021 mehr als 2.092 Erwachsene in Japan. Die Fehlermarge für die gemeldeten Daten beträgt nicht mehr als +/-3 % bei einem Vertrauensniveau von 95 %.

