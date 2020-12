Japans Industrie stagniert

Tokio (Reuters) - Die weltweiten Lockdown-Maßnahmen infolge steigender Corona-Ansteckungen lassen die japanische Industrie stagnieren.

Die Produktion verharrte im Dezember auf dem Niveau des Vorjahresmonats, wie aus den am Montag veröffentlichten amtlichen Daten hervorgeht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 1,2 Prozent zum Vormonat gerechnet. "Das Erholungstempo verlangsamt sich etwas mehr als erwartet", sagte Takumi Tsunoda, leitender Ökonom am Shinkin Central Bank Research Institute. Regierungsdaten zufolge kurbelten Maschinenbauer zwar die Produktion an, aber der Einbruch der Nachfrage in der Automobilindustrie drückte das Wachstum.

Separate Daten hatten zuvor gezeigt, dass die Verbraucherpreise im Dezember den stärksten Rückgang seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichneten.