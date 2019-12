Japans Industrieproduktion schrumpft weiter

Tokio (Reuters) - Japans Industrieproduktion ist im November weiter geschrumpft.

Sie fiel im Vergleich zum Oktober um 0,9 Prozent, wie das Handelsministerium in Tokio am Freitag mitteilte. Eine Reuters-Prognose hatte einen Rückgang um 1,4 Prozent vorhergesagt. Für Dezember rechnen die Hersteller den Daten zufolge mit einem Plus von 2,8 Prozent, im Januar gehen sie von einem Anstieg um 2,5 Prozent aus.