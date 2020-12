Japans Notenbank prüft neue Wege in der Geldpolitik

Tokio (Reuters) - In Japan weitet die Notenbank ihre Unterstützung für von der Corona-Krise getroffene Firmen aus.

Ein Bündel von Maßnahmen, mit denen diesen Unternehmen Geld zur Verfügung gestellt wird, wird erwartungsgemäß über den März hinaus um sechs Monate verlängert, wie die Bank von Japan am Freitag mitteilte. Zugleich kündigte sie überraschend eine Neuerung an. Demzufolge sollen angesichts der Virus-Krise weitere Schritte geprüft werden, um geldpolitische Lockerungen künftig effizienter und nachhaltiger zu machen. Die Ergebnisse sollen im März präsentiert werden. An ihrer ultralockeren Geldpolitik hielt die Notenbank fest. So bleibt das kurzfristige Zinsziel bei minus 0,1 Prozent.