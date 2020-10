Japans Premier wünscht Trump schnelle Genesung

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Regierungschef Yoshihide Suga hat US-Präsident Donald Trump eine schnelle Genesung gewünscht. Er habe Trumps Tweet, in dem dieser von seiner Infizierung mit dem Coronavirus berichtet hatte, mit Sorge gelesen, schrieb Suga am Samstag auf Twitter. "Ich bete nun aufrichtig für ihre baldige Genesung und hoffe, dass sie und Madam First Lady bald zu einem normalen Leben zurückkehren." Trump hatte tags zuvor getwittert, dass er und seine Frau Melania positiv auf Covid-19 getestet worden seien./tk/DP/zb