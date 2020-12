Japans Premierminister Suga - Weiteres Corona-Hilfspaket über 708 Milliarden Dollar

Tokio (Reuters) - Japan will am Mittwoch ein neues Konjunkturpaket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie auf den Weg bringen.

Staatschef Yoshihide Suga kündigte neue Hilfen in Höhe von 708 Milliarden Dollar an. Die Finanzspritze solle "neues Wirtschaftswachstum" antreiben, sagte Suga bei einem Treffen der Regierungspartei am Dienstag. Das Paket wird voraussichtlich Subventionen und Anreize umfassen, um umweltfreundliche Investitionen und Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen anzukurbeln, zwei erklärte Ziele des japanischen Premierministers.

Zuvor hatte Japan bereits mit zwei Hilfspaketen mit insgesamt 2,2 Billionen Dollar versucht, die Auswirkungen der Pandemie für Haushalte und Unternehmen abzufedern. Japan scheint jüngsten Wirtschaftsdaten zufolge auf dem Weg aus der Krise: Das BIP ist im dritten Quartal stärker gewachsen, als zuerst angenommen.