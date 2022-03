Japans Verbraucherpreise steigen so schnell wie seit zwei Jahren nicht mehr

Tokio (Reuters) - Japans Verbraucherpreise sind im Februar so schnell wie seit zwei Jahren nicht mehr gestiegen.

Der landesweite Kern-Verbraucherpreisindex (VPI), der die volatilen Preise für frische Lebensmittel ausschließt, aber die Kraftstoffkosten einschließt, stieg im Februar um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die von der Regierung erhobenen Daten am Freitag zeigten. Der weltweite Anstieg der Brennstoff- und Rohstoffkosten, der sich seit dem Krieg in der Ukraine beschleunigt hat, erhöht den Inflationsdruck in Japan, das seit Jahren ein geringes Wirtschafts- und Preiswachstum verzeichnet. Analysten zufolge gilt es als unwahrscheinlich, dass der Anstieg des VPI die Bank of Japan (BOJ) dazu veranlassen könnte, ihre geldpolitischen Impulse in absehbarer Zeit zurückzunehmen, da die Inflation trotz steigender Energiekosten noch weit von dem Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank entfernt ist.