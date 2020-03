Japans Wirtschaft schrumpft stärker als gedacht

Tokio (Reuters) - Japans Wirtschaft ist im vergangenen Quartal stärker geschrumpft als zunächst geschätzt.

Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) belief sich auf das Jahr hochgerechnet auf 7,1 Prozent, wie revidierte Daten der Regierung zeigten, die am Montag veröffentlicht wurden. Eine erste Schätzung hatte für das Schlussvierteljahr 2019 noch ein Minus von 6,3 Prozent ergeben. Experten hatten mit einem Rückgang von 6,6 Prozent gerechnet. Die neuen Daten dürften die Furcht vor einer Rezession verstärken. Die Regierung will am Dienstag ein Maßnahmenpaket vorstellen, zu dem zinslose Kredite für Firmen gehören sollen, die von der Coronavirus-Epidemie betroffen sind.