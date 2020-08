Japans Wirtschaft stürzt wegen Corona in Rekordtempo ab

Tokio (Reuters) - Die japanische Wirtschaft ist wegen der Corona-Krise im Rekordtempo geschrumpft.

Das Bruttoinlandsprodukt brach im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 27,8 Prozent ein, wie aus den am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht. Dafür sorgten vor allem fallende Exporte und ein sinkender Konsum. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt litt nicht so stark unter den Folgen der Pandemie wie die Nummer eins USA, die um 32,9 Prozent einbrach. Dennoch fiel der Absturz deutlich stärker aus als während der Finanzkrise Anfang 2009 mit 17,8 Prozent. Mit dem Rekordeinbruch wurden die unter Ministerpräsident Shinzo Abe und dessen aktiver Wirtschaftsförderung ("Abenomics") seit 2012 erreichten Zuwächse zunichtegemacht.

Japan habe den Tiefpunkt nach dem "ziemlich heftigen Einbruch" hinter sich, sagte Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Zwar hat sich die Konjunktur seit Aufhebung der Lockdowns Ende Mai belebt. Das Wachstum dürfte im laufenden Sommerquartal aber nach Prognose von Ökonomen bescheiden ausfallen, da ein erneuter Anstieg der positiven Corona-Tests viele Verbraucher beim Geldausgeben vorsichtig bleiben lässt. "Ich erwarte, dass das Wachstum im laufenden Quartal positiv ausfallen wird", sagte der Chefökonom am Norinchukin-Forschungsinstitut, Takeshi Minami. "Aber global gesehen ist die Erholung überall schleppend - außer in China." Japan mit seiner Auto- und Maschinenbauindustrie ist stark vom Export abhängig. Kommt die Weltkonjunktur nicht in Gang, könnten Unternehmen Arbeitsplätze abbauen und Investitionen kürzen.

EXPORTE IM SINKFLUG

Das hoch verschuldete Land hat viel Gelder lockergemacht, um die ökonomischen Folgen der Pandemie abzufedern. Vor deren Ausbruch litt die heimische Wirtschaft bereits unter der Mehrwertsteuererhöhung und dem Handelskrieg zwischen den USA und China. Beschränkungen zur Eindämmung des Virus-Ausbruchs schlugen nun deutlich durch. Der private Konsum, auf den mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaft entfällt, ging um 8,2 Prozent zurück. Die Exporte brachen vor allem wegen der schwächelnden Autonachfrage um 18,5 Prozent ein. Die Investitionen fielen um 1,5 Prozent.