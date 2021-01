JD.com-Aktie steigt 10 %: Jetzt noch ein Kauf (trotz Risiko?)

Die Aktie von JD.com hat am Dienstag dieser Woche einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Mit den Anteilsscheinen ging es unterm Strich um über 7 Euro beziehungsweise mehr als 10 % auf 77,60 Euro (05.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen) hinauf. Eine steile Entwicklung an einem einzelnen Handelstag.

Über die Auslöser gibt es unterschiedliche Gründe. Womöglich gilt der Verfolger von Alibaba als Profiteur der Ausgangslage im Reich der Mitte, bei der der Platzhirsch unter Beschuss geraten ist. Oder durch das mögliche Auftauchen von Jack Ma zeichnet sich ab, dass China nicht ganz so hart mit seinen Kritikern und den Tech-Konzernen umspringt. Möglich ist einiges.

Die viel Foolishere Frage ist jedoch: Ist die Aktie von JD.com jetzt noch ein Kauf? Das wiederum wollen wir im Folgenden ein wenig näher ergründen.

JD.com: Die Ausgangslage ist weiterhin attraktiv

Rein fundamental betrachtet spricht jedenfalls weiterhin einiges für die Aktie von JD.com. Sowohl die Marktkapitalisierung als auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist eher gering. Insbesondere, wenn wir die Märkte und das Wachstum berücksichtigen, in denen der Konzern aktiv ist.

JD.com wird gegenwärtig mit einer Marktkapitalisierung von 152,5 Mrd. US-Dollar bewertet. Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz von knapp über 25 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 1,5. Das wirkt eher preiswert, zumal der Konzern den Umsatz um über 29 % steigern konnte. Die Wachstumsgeschichte ist daher intakt.

JD.com ist dabei mehr als bloß der E-Commerce. Unter anderem ein digitaler Gesundheitsdienstleister sowie ein attraktives Fintech verstecken sich in der Konzernstruktur. Der Börsenwert von JD Health hat dabei offenbart, wie wertvoll das Unternehmensportfolio des Konzerns eigentlich ist.

Keine Frage: Mit einer attraktiven Ausrichtung auf E-Commerce, Digital Health und Fintechs ist eine attraktive Chance derzeit vorhanden. Augenscheinlich auch zu einem Top-Preis. Allerdings sollten Foolishe Investoren jetzt zumindest eines würdigen: das Risiko.

China auf dem Schirm!

Die Wachstumssegmente besitzen operativ eine Top-Chance, um konsequent zu wachsen. Allerdings zeigt das Beispiel Alibaba jetzt, dass der Markt nicht ganz sicher ist. Sollte die chinesische Regierung, womöglich auch aus Angst vor weiterer Kritik, die Märkte stärker regulieren, so könnte das das Wachstum hemmen.

Es besteht auch die Gefahr, dass JD.com den örtlichen Politikern mittel- bis langfristig ebenfalls zu groß und mächtig wird. Und dass sich die örtlichen Behörden dem Konzern ebenfalls „widmen“, was keine tolle Perspektive wäre. Noch ist diese Gefahr nicht akut, allerdings ist sie es auch lange nicht bei JD.com gewesen.

Generell gilt daher für mich: Foolishe Investoren sollten im chinesischen Markt nur investiert sein, wenn sie dieses Risiko bereit sind einzugehen. Ganz ehrlich: Ich überlege gerade, ob mir die Chance dieses Risiko wirklich wert ist.

JD.com: Eigentlich top, aber …

Bis vor wenigen Tagen oder Wochen hätte ich gewiss noch damit geendet, dass die Aktie von JD.com eine Top-Chance zu einem attraktiven Preis ist. Allerdings bin ich durch das Exempel Alibaba, das derzeit recht eindrucksvoll statuiert wird, eher skeptisch geworden. Wir als Investoren können selbst wenig kalkulieren, ob oder wann sich dieses Risiko entladen wird.

Die große Chance, speziell bei JD.com, hat daher ein unterschwelliges Risiko. Ich sehe weiterhin ein gigantisches Potenzial. Aber bei mir macht sich doch ein fader Beigeschmack breit, der sich auf alle China-Aktien in meinem Depot ausbreitet.

