JD.COM - Hier könnten sich neue Chancen ergeben

So verrückt ist die Börse. 2019 kam die Aktie von JD.com lange Zeit nicht in die Gänge, 2020 ist sie dermaßen in Fahrt, dass ein Aufspringen kaum möglich ist. Selbst das äußerst konservativ gewählte Konsolidierungsziel aus der letzten Chartbesprechung vor gut einem Monat bei 56,50 USD ließ der Momentumtitel aus. Besser machte es da mein Kollege Bernd Senkowski, der dem Wert in seiner Analyse für Godmode PLUS Aufwärtspotenzial in Richtung 70 USD bescheinigte. Das bisherige Rekordhoch lautet 69,18 USD. Respekt!

Seit Erreichen dieses Kursniveaus läuft eine Konsolidierung, die durchaus eine gewisse Dynamik aufweist und nochmals die Chance bietet, das zuletzt herausgearbeitete Kurslevel bei 56,50 USD zu erreichen. Es wäre folglich die Spekulation auf eine noch fehlende c-Welle, um eine dreiteilige Konsolidierung abzuschließen. Erst wenn die Unterstützung bei 56,50 USD fällt, wären weitere Abgaben in den Bereich 50,68 bis 48,99 USD zu erwarten.

Trader können sich folglich gestaffelt mit Limits knapp oberhalb dieser Supports auf die Lauer legen. Steigt die Aktie dagegen direkt über den Widerstand bei 65,07 USD an, wird eine weitere Abwärtswelle schon wieder unwahrscheinlicher und ein Test des Allzeithochs bei 69,18 USD ist möglich. Ein Ausbruch über diese Marke bestätigt schlussendlich den Aufwärtstrend der vergangenen Monate.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 576,89 710,59 842,42 Ergebnis je Aktie in USD 4,11 5,26 11,00 Gewinnwachstum 27,98 % 109,13 % KGV 105 82 39 KUV 1,2 1,0 0,8 PEG 2,9 0,4 *e = erwartet

