JDE Peet’s weist gute Halbjahresergebnisse 2020 aus

Casey Keller (CEO) und Scott Gray (CFO) bieten heute um 10:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Analysten und institutionelle Anleger an, um über die Halbjahresergebnisse 2020 zu sprechen. Ein Live- und On-Demand-Audio-Webcast der Telefonkonferenz wird auf der JDE Peet’s-Website Investor Relations zur Verfügung stehen.

Über JDE Peet’s

JDE Peet’s ist, gemessen am Umsatz, die weltweit größte Pure-Play-Unternehmensgruppe für Kaffee und Tee. Im am 31. Dezember 2019 abgelaufenen Geschäftsjahr („GJ“) servierte das Unternehmen in mehr als 100 Ländern sowohl in erschlossenen als auch in neuen Märkten etwa 130 Milliarden Tassen Kaffee und Tee. Mit seinem Portfolio aus über 50 führenden globalen, regionalen und lokalen Kaffee- und Teemarken bietet JDE Peet’s ein umfassendes Angebot hochwertiger und innovativer Kaffee- und Teeprodukte sowie Lösungen zur Deckung des Kundenbedarfs in verschiedenen Märkten, für verschiedene Verbraucherpräferenzen und auf verschiedenen Preisebenen. Im GJ 2019 generierte JDE Peet’s einen Gesamtumsatz von 6,9 Milliarden EUR und beschäftigte weltweit durchschnittlich 21.255 Mitarbeiter. Das globale JDE Peet’s-Portfolio umfasst: Jacobs, Peet’s, L’OR, Senseo, Tassimo und Ti Ora. Weitere Informationen finden Sie unter www.JDEPeets.com.

Wichtige Informationen

Verordnung über Machtmissbrauch

Diese Pressemitteilung enthält Informationen im Sinne des Artikels 7(1) der EU-Verordnung über Marktmissbrauch.

Präsentation

Die jährlichen Bilanzen von JDE Peet’s N.V. (dem Unternehmen) sowie deren konsolidierter Tochtergesellschaften (die Gruppe) werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind (IFRS), erstellt. Soweit nicht anders angegeben, werden bei der Zusammenstellung der Finanzinformationen für diese Materialien die gleichen Rechnungslegungsgrundsätze angewandt wie bei den Carve-Out-Konzernabschlüssen der Gruppe zum und für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr und dem zugehörigen Erläuterungen. Sämtliche Zahlen in diesen Materialien sind nicht geprüft. Bei der Zusammenstellung der in diesen Materialien enthaltenen Finanzinformationen werden die meisten Zahlen in Millionen Euro dargestellt. Bestimmte Zahlen in diesen Materialien, darunter auch Finanzdaten, wurden gerundet. In Tabellen werden negative Beträge in Klammern gesetzt. An allen anderen Stellen steht ein „-“ oder das Wort „negativ“ vor dem Betrag.

Nicht IFRS-konforme Kennzahlen

Diese Materialien enthalten nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen (Nicht IFRS-konforme Kennzahlen), die gemäß IFRS keine Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen darstellen. Diese nicht IFRS-konformen Kennzahlen werden zusätzlich zu den Zahlen präsentiert, die gemäß IFRS aufbereitet werden. Die Verwendung von nicht IFRS-konformen Kennzahlen durch die Gruppe kann signifikant von deren Verwendung durch andere Unternehmen in deren Branchen abweichen. Die verwendeten Kennzahlen dürfen nicht als Alternative zu Gewinn (Verlust), Ertrag oder einer anderen gemäß IFRS ermittelten Leistungskennzahl oder mit durch operative Aktivitäten erzielter Nettoliquidität als Kennzahl für Liquidität betrachtet werden. Weitere Informationen zu nicht IFRS-konformen Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht IFRS-konforme Kennzahlen“ in der Bilanz der Gruppe zum bzw. für die am 30. Juni 2020 endenden sechs Monate.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Materialien enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die finanzielle Lage sowie die Geschäfts- und Gesellschaftsergebnisse der Gruppe gemäß der Definition im United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und weitere in diesen Materialien enthaltenen Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Fakten darstellen, beinhalten Vorhersagen. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass diese zukünftigen Ergebnisse erreicht werden. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können als Folge von Risiken und Unwägbarkeiten wesentlich davon abweichen. Da solche Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Eine Reihe von Faktoren können die künftigen operativen Aktivitäten der Gruppe beeinflussen und dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: (a) Wettbewerbsdruck und sich ändernde Verbrauchergewohnheiten und -präferenzen sowie Wahrnehmung der Marken durch den Verbraucher; (b) Schwankungen der Kosten für grünen Kaffee, einschließlich Arabica-Kaffeebohnen, Tee oder anderer Handelswaren bester Qualität, und die Fähigkeit, eine adäquate Versorgung mit hochwertigem oder nachhaltigem Kaffee und Tee; (c) Globale und regionale wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen sowie politische und geschäftliche Bedingungen oder sonstige Entwicklungen; (d) Störungen der Produktions- und Verteilungseinrichtungen der Gruppe; (e) Ihre Fähigkeiten, neue Produkte und Produkterweiterungen erfolgreich zu erneuern, zu entwickeln und in den Markt einzuführen und bestehende Produkte effektiv zu vermarkten; (f) Tatsächliche oder vermeintliche Nichteinhaltung anwendbarer Gesetze oder Verordnungen und etwaige Rechtsansprüche oder behördliche Untersuchungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb der Gruppe; (g) Probleme hinsichtlich des erfolgreichen Abschlusses von Übernahmen und der Integration erworbener Geschäfte; (h) Verlust von Führungspersonen und anderen wichtigen Mitarbeitern; und (i) Änderungen der anwendbaren Umweltschutzgesetze und -verordnungen. Die in diesen Materialien enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind vom Zeitpunkt der Erstellung dieser Materialien aus zu sehen. Die Gruppe ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jede dahingehende Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Bedingungen zu erfassen, die nach dem Erstellungsdatum dieser Materialien oder das Auftreten nicht vorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Die Gruppe kann nicht gewährleisten, dass zukunftsgerichtete Aussagen sich als korrekt erweisen. lnvestoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen in unangemessener Weise zu vertrauen. Weitere Angaben zu potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Gruppe sind in den bei der Niederländischen Finanzaufsichtsbehörde (Stichting Autoriteit Financiële Markten) eingereichten Dokumenten beschrieben.

Markt- und Branchendaten

Alle Referenzen in diesen Materialien in Bezug auf Branchenprognosen, Branchenstatistiken, Marktdaten und Marktanteilen stellen von Analysten, Wettbewerbern, Branchenkennern und Organisationen zusammengestellte Schätzungen auf der Basis öffentlich verfügbarer Informationen oder Einschätzungen der Gruppe selbst in Bezug auf ihre Märkte und Umsätze dar. Ranglisten sind ertragsbasiert, sofern nicht anders angegeben.

Kein Angebot

Diese Materialien stellen kein Verkaufs- oder Ausgabeangebot dar noch enthalten sie eine Aufforderung, Wertpapiere in einem beliebigen Land zu erwerben oder zu zeichnen.

Nicht IFRS-konforme Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen (Nicht IFRS-konforme Kennzahlen), die gemäß IFRS keine Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen darstellen und die die Gruppe als alternative Leistungskennzahlen ansieht. Diese nicht IFRS-konformen Kennzahlen werden zusätzlich zu den Zahlen präsentiert, die in Übereinstimmung mit IFRS aufbereitet werden.

Bereinigtes EBITDA

Bereinigte EBITDA sind definiert als operatives Ergebnis vor Abschreibungen und werden um die gleichen Faktoren bereinigt wie unter Bereinigtes EBIT beschrieben.

Bereinigte Steuern

Bereinigte Steuern sind definiert als Steuern, die um die Effekte bereinigt werden, die nicht wiederkehrende Posten hinsichtlich nicht abzugsfähiger Aufwendungen und Änderungen bei Steuerrückstellungen und latenter Steuerschulden betreffen.

Nettoverschuldungsverhältnis

Das Nettoverschuldungsverhältnis ist definiert als Nettoschulden geteilt durch den Bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate.

Organischer bereinigter EBIT

Organischer bereinigter EBIT ist definiert als bereinigter EBIT, der zum durchschnittlichen Wechselkurs des Vorjahres umgerechnet und um Änderungen des Geltungsbereichs bereinigt wurde (u. a. M&A und Veräußerungen). Zur Ermittlung des organischen bereinigten EBIT in einem gegebenen Jahr wird der bereinigte EBIT dieses Jahres zum Wechselkurs des Vergleichsjahres umgerechnet. Dabei wird der bereinigte EBIT übernommener/veräußerter Unternehmen bis 12 Monate nach dem Transaktionsdatum nicht berücksichtigt.

Organischer Umsatz

Organischer Umsatz ist definiert als Ertrag, der zum durchschnittlichen Wechselkurs des Vorjahres umgerechnet und um Änderungen des Geltungsbereichs (u. a. M&A und Veräußerungen) bereinigt wurde. Zur Ermittlung des organischen Umsatzes in einem gegebenen Jahr wird der Ertrag dieses Jahres zum Wechselkurs des Vergleichsjahres umgerechnet. Dabei wird der Ertrag übernommener/veräußerter Unternehmen bis 12 Monate nach dem Transaktionsdatum nicht berücksichtigt.

Organisches Umsatzwachstum

Organisches Umsatzwachstum ist definiert als das Wachstum des organischen Umsatzes zwischen einem gegebenen und dem Vergleichsjahr.

Zugrunde liegender Gewinn

Zugrunde liegender Gewinn ist definiert als bereinigter EBIT für den Zeitraum einschließlich der Finanzerträge und -aufwendungen, bereinigten Steuern und bereinigten Erträge aus Beteiligungen und Joint Ventures.

Medien Michael Orr

Media@JDEPeets.com

Investoren und Analysten Robin Jansen

+31 6 1594 4569

Robin.Jansen@JDEcoffee.com

