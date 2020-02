Jean Pierre Mustier bleibt Chef der italienischen Großbank Unicredit

MAILAND/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC muss ihre Suche nach einem neuen Chef fortsetzen. Denn entgegen anders lautender Marktgerüchte wird Jean Pierre Mustier auch künftig an der Spitze der italienischen Hypovereinsbank-Mutter Unicredit stehen. Das teilte die Bank am Montagmorgen in einem knappen Statement in Mailand mit. Zuletzt hatten Insider berichtet, dass Mustier einer der Kandidaten für den Spitzenposten bei der britischen Großbank sei.

Der 59-jährige Mustier hat sich bei der italienischen Großbank Unicredit einen Namen als Sanierer gemacht und erst im Dezember den Sparkurs forciert. So sollen bei der Unicredit unter anderem rund 8000 weitere Stellen gestrichen werden. In ihrer Mitteilung verwies die Großbank auch darauf, dass sie erst kürzlich einen neuen Strategieplan entworfen habe, auf dessen erfolgreiche Umsetzung das gesamte Management inklusive Mustier voll fokussiert sei./eas/men