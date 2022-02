Jeder Einkommensinvestor kennt die Dividende der Münchener Rück: Aber kennst du die Politik wirklich?

Die Dividende der Münchener Rück kennt wirklich jeder Einkommensinvestor. Zumindest mit Blick in die Vergangenheit. Die seit fünf Jahrzehnten konsequent zumindest konstant gehaltene Dividende ist legendär. Vermutlich wissen die meisten auch, dass derzeit ein Niveau von 9,80 Euro je Aktie quasi in Stein gemeißelt ist.

Aber, Hand aufs Herz: Kennst du die Pläne des Managements für die Dividende der Münchener Rück wirklich? Im Raum steht, dass das Management für die nächsten Jahre analog zum operativen Wachstum auch ein Dividendenwachstum anvisiert hat. Aber … die genauen Pläne, die haben sich womöglich die wenigsten näher angesehen.

Die Dividende der Münchener Rück: Mehr als du kennst?

Das Management der Münchener Rück veröffentlicht die eigenen Pläne für die Dividende auch auf den Investor-Relations-Seiten. Übrigens: Hier gibt es auch einen spannenden Überblick über die Entwicklung der dividendenberechtigten Aktien. Aber das ist vielleicht eher ein Thema für einen anderen Artikel. Zurück zum heutigen Thema und dem Wortlaut, dem man zumindest einmal gelauscht haben sollte:

„Aus dem impliziten Dividendenversprechen der vergangenen Jahrzehnte wird in der Munich Re Group Ambition 2025 ein explizites Ziel: Die Dividende je Aktie soll in ‚normalen‘ Jahren in Anlehnung an den Gewinn je Aktie durchschnittlich um ≥5 % steigen, in Jahren mit besonderer Schadenbelastung soll sie zumindest nicht gesenkt werden. Damit steigt die Dividende je Aktie in den kommenden fünf Jahren stärker als in den zurückliegenden fünf Jahren, in denen sie durchschnittlich um 4,7 % gestiegen ist.“

Ohne Zweifel sind das viele Aussagen, die wir hier würdigen sollten. Zunächst einmal verweist das Management auf die Historie und die Tradition, die mit der Dividende einhergeht. Casus Knacktus ist für mich jedoch das indirekte Versprechen, dass die Ausschüttungssumme je Aktie eigentlich um 5 % oder mehr in einem soliden Geschäftsjahr steigen soll. Sowie gleichzeitig, dass das Management ein überproportionales Wachstum im Vergleich zu den letzten fünf Jahren in Aussicht stellt. Mit Ausnahme schwieriger Geschäftsjahre. Hier gibt es dann erneut eine lediglich konstante Dividende, die nicht gesenkt wird.

Was heißt das im Weiteren? Nun, ganz einfach: Dass das Management der Münchener Rück eine wachsende Dividende in Aussicht stellt. Zwar kann es einzelne, schwierigere Jahre geben. Aber das Wachstum soll jetzt prägend und überproportional sein. Mit derzeit ca. 3,6 % Dividendenrendite ist das ohne Zweifel eine interessante Basis.

Wachstum als Grundpfeiler

Die Dividende der Münchener Rück ist für die Vergangenheit legendär. Aber das Management sieht für den jetzigen Zeitraum bis zum Jahre 2025 ebenfalls einen starken, von Wachstum geprägten Zeitraum. Für mich ist das eine wertvolle Erkenntnis. Vor allem, wenn wir die aktuelle Dividendenrendite, die Bewertung und andere attraktive Dinge bedenken.

Ohne Zweifel ist dieser Passus der Dividendenpolitik daher interessant. Es bietet sich vielleicht an, vor der Dividendensaison in diesem Jahr einmal zu überlegen, ob die Aktie nicht einen näheren Blick verdient hat.

Der Artikel Jeder Einkommensinvestor kennt die Dividende der Münchener Rück: Aber kennst du die Politik wirklich? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

