Jeder Investor sollte diesen Rat von Warren Buffett befolgen

“Wenn du eine Aktie nicht 10 Jahre besitzen willst, denk nicht einmal 10 Minuten lang daran, sie zu besitzen”.

Das ist nur eine von Warren Buffetts vielen Perlen der Weisheit, und angesichts seiner Erfolgsbilanz lohnt es sich, zuzuhören. Unabhängig davon, ob du Anfänger bist oder schon seit Jahren Aktien kaufst, ist ein langfristiger Investitionsansatz von entscheidender Bedeutung. Wenn du Aktien mit der Absicht kaufst, sie kurz danach wieder zu verkaufen, kannst du viel Geld verlieren.

Hier sind ein paar Grundregeln für eine langfristige Anlagestrategie.

1. Investiere nur Geld, bei dem du sicher bist, dass du es mindestens sieben Jahre nicht brauchen wirst

Der Aktienmarkt ist ein volatiles Biest, und als solches kannst du kein Geld in ihn investieren, das du erwartungsgemäß in naher Zukunft benötigen wirst. Wenn du planst, in zwei Jahren ein Haus zu kaufen, und du deine Anzahlung in der Hoffnung investierst, dass sie bis zum Abschluss einer Hypothek zu einer grösseren Summe anwächst, riskierst du, Geld zu verlieren, wenn du gezwungen bist, deine Anlagen zum falschen Zeitpunkt zu liquidieren. Deshalb gilt als Faustregel, dass du niemals Geld investieren solltest, das du innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren verwenden willst. Wenn du dies tust, hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, bei deinen Investitionen langfristig zu denken.

2. Mach dir keine Sorgen um den niedrigsten Preis

Viele Investoren verfolgen die Strategie der Jagd nach Tiefständen - sie kaufen Aktien, wenn sie die Talsohle durchschritten haben und nicht billiger werden können. Aber das ist eine riskante Strategie, und sie ist auch unnötig, wenn du einen langfristigen Investitionsansatz verfolgen willst.

Wenn es dein Ziel ist, an der Börse Geld zu verdienen, solltest du dich nicht darauf fixieren, ob eine Aktie noch tiefer fällt. Frage dich stattdessen Folgendes: Wird sie noch weiter steigen? Wenn die Antwort ja lautet, dann bist du in einer guten Position, um davon zu profitieren, indem du diese Aktie zu einem guten Preis (aber vielleicht nicht zum niedrigsten Preis) kaufst und sie dann viele Jahre lang hältst, wobei ihr Wert in dieser Zeit steigen kann. Das setzt natürlich voraus, dass du deine Nachforschungen abgeschlossen hast und sicher bist, dass du eine Qualitätsaktie kaufst - eine Aktie, deren Geschäftsmodell du verstehst und deren Wettbewerbsvorteil klar ist. Wenn du Aktien findest, die einen Kauf wert sind, kannst du viel Geld verdienen, auch wenn der Preis, den du erwischst, nicht der niedrigste ist.

3. Sichere dein Portfolio mit gut diversifizierten Indexfonds

Das Ziel von Indexfonds ist es, die langfristige Performance der ihnen zugrunde liegenden Indizes zu erreichen, und sie berechnen nicht die gleichen Gebühren (bekannt als Kostensätze) wie aktiv verwaltete Investmentfonds, die versuchen, den Markt zu schlagen. Warren Buffett ist ein großer Befürworter von Indexfonds, denn sie fördern eine langfristige Anlagestrategie, so dass es sich auszahlt, auf diejenigen zu setzen, die eine außergewöhnliche Diversifizierung bieten.

In dieser Hinsicht könnte ein S&P 500-Fonds deine beste Wahl sein. Auf diese Weise investierst du in einen Fonds, der die Performance der 500 größten Unternehmen, die auf dem Markt gehandelt werden, verfolgt.

Von den Großen lernen

Wenn Warren Buffett Ratschläge erteilt, lohnt es sich, zuzuhören. Wenn du langfristig investierst, erhöhst du deine Chancen, dabei erfolgreich zu sein. Genauso wichtig ist, dass du einige der gefährlichen Fallstricke vermeidest, denen viele kurzsichtige Anleger zum Opfer fallen.

