Jeder sechste Deutsche für Entsendung deutscher Truppen in Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Jeder sechste Deutsche ist einer Umfrage zufolge für ein militärisches Eingreifen der Bundeswehr in den Krieg um die Ukraine. 17 Prozent der vom Institut YouGov Befragten würden befürworten, wenn Deutschland als Reaktion auf die Situation Truppen in die Ukraine entsenden würde, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. 63 Prozent lehnten diesen Schritt eher oder vollständig ab.

Jeder zweite Befragte (50 Prozent) sprach sich für die Entsendung zusätzlicher Truppen zur Unterstützung der Nato-Mitglieder in Osteuropa aus. 19 Prozent sind für eine deutsche Koordination von Luftangriffen gegen russische Ziele. 65 Prozent fänden es gut, wenn Deutschland weitere Wirtschaftssanktionen verhängen würde.

Allerdings befürworten die Befragten weitere Sanktionen nicht um jeden Preis: Nur 35 Prozent würden eine Verschärfung der Sanktionen etwa befürworten, wenn das eine Steuererhöhung zur Deckung der Verteidigungskosten bedeuten würde - 48 Prozent wären dagegen.

60 Prozent der Deutschen sind der Umfrage zufolge der Meinung, dass Russland - eher oder vollständig - für die aktuelle Situation zwischen den beiden Staaten verantwortlich ist. 14 Prozent sprechen der Nato eher oder vollständig die Verantwortung zu. Dass die Nato und Russland gleichermaßen Verantwortung tragen, finden 13 Prozent der Befragten.

YouGov befragte nach eigenen Angaben Ende vergangener Woche 1314 Wahlberechtigte in Deutschland. Die Ergebnisse wurden den Angaben zufolge gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren./poi/DP/stk