Jeff Bezos am Jahrestag der Mondlandung auf dem Weg zum Weltallflug

- von Eric M. Johnson

Van Horn, Texas (Reuters) - Im Rennen dreier Milliardäre steht Jeff Bezos am Jahrestag der Mondlandung vor seinem ersten Weltallflug.

Der Gründer von Amazon wollte noch am Dienstag von der Wüste im Westen Texas aus an den Rand des Weltalls starten. Das Shuttle sollte am Nachmittag abheben. Sein elf Minuten währender Flug soll ihn bis in eine Höhe von 100 Kilometern führen. Bezos' Spaceshuttle Blue Origin soll damit eine größere Höhe erreichen als das Flugzeug Virgin Galactic, mit dem der britische Milliardär Richard Branson vor neun Tagen einen Testflug ins All unternommen hatte. Der dritte Milliardär, der Privatreisen ins Weltall anbieten will, ist Tesla-Chef Elon Musk.

Bezos wird unter anderem begleitet von der 82-jährigen Wally Funk und dem 18-jährigen High-School-Absolventen Oliver Daemen, die damit der älteste und der jüngste Mensch im All sein werden. "Ich bin aufgeregt, aber nicht ängstlich", sagte Bezos am Montag dem Sender Fox Business. "Wir sind bereit. Das Fahrzeug ist bereit." Am 20. Juli 1969 hatten Neil Armstrong und Edwin "Buzz" Aldrin als erste Menschen den Mond betreten. Funk gehörte zu einer Gruppe von Frauen, die Anfang der 1960er Jahre ein Astronautentraining absolviert hatten, aber wegen ihres Geschlechts nicht für einen Flug ins All ausgewählt wurde. Daemen ist der erste zahlende Kunde von Blue Origin.