Jefferies belässt AB Inbev auf 'Hold' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev nach der angekündigten Halbierung der Schlussdividende für 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Dieser Schritt lenke die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen der Getränkebranche angesichts der Coronavirus-Pandemie, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den Einfluss negativer operativer Fremdverschuldungseffekte, ein verlangsamtes gesamtwirtschaftliches Wachstum und nachteilige Wechselkurseffekte./ck/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 03:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 03:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.