Jefferies belässt Adler Group auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Adler Group nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das erste Quartal untermauere seine diesjährige Prognose für den Immobilienkonzern, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einem ersten Kommentar am Freitag. Da Adler auch stark am Berliner Markt vertreten sei, sieht er das Unternehmen als Profiteur einer angepeilten Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Kleinere Unternehmen wie Adler könnten in der Hauptstadt womöglich eher Mieterhöhungen durchsetzen, da sie dort derzeit weniger im Rampenlicht stünden./tih/la

