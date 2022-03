Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach einem Auftrag des Halbleiterunternehmens Wolfspeed auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Olivia Honychurch wertet in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Kauf von Aixtron-Anlagen durch Wolfspeed zur Produktion von 200-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafern positiv. Das sei nicht nur eine wichtige Entwicklung für den Markt für Silziumkarbid-Wafer - aus denen Elektronik-Chips gefertigt werden -, sondern auch für Aixtron, das seinen Marktanteil ausbauen könne./mis/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 02:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 02:58 / ET

