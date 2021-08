Jefferies belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 240 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die harsche Kursreaktion preise ein, dass die Münchner alle bekannten Schadenersatzklagen gegen den Vermögensverwalter Allianz Global Investors (AGI) verlieren und möglicherweise sogar eine Geldstrafe zahlen müssen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bezog sich damit auf den Rutsch auf ein Kursniveau von 195 Euro. Dies sei "nicht allzu weit weg vom "worst case" und er sieht folglich kaum noch weitere Rückschlagsrisiken. Am Tagestief notierten Allianz-Papiere knapp unter 190 Euro./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:32 / ET

