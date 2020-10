Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 1800 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabets A-Aktie vor einer Konferenz von Jefferies unter Beteiligung des Wettbewerbsexperten Glenn Manishin auf "Buy" mit einem Kursziel von 1800 US-Dollar belassen. Mit diesem wolle man über mögliche Regulierungsauswirkungen auf große US-Technologiekonzerne wie die Alphabet-Tochter Google, Facebook, Amazon und Microsoft sprechen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Manishin habe über 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und verfüge über ein breites Wissen zur diesbezüglichen Rechtsprechung./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 15:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 16:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.