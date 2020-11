Jefferies belässt Amadeus IT auf 'Buy' - Ziel 69 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amadeus IT nach einem Gespräch mit einem früheren Kunden der Hospitality-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Er habe Einblick erhalten in die Leistungsfähigkeit der Produkte und die Wettbewerbsvorteile in diesem auf Hotels zugeschnittenen Bereich, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach den Lösungen des Softwareanbieters dürfte im gegenwärtigen Marktumfeld im Hotelgewerbe steigen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2020 / 03:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2020 / 03:22 / ET

