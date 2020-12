Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die laut einem Medienbericht vorgenommene Preiserhöhung für warmgewalzten Stahl (HRC) sei bereits erwartet worden, aber erst in ein paar Wochen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei zudem die dritte Preisanhebung binnen vier Wochen./gl/bek

