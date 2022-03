Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Preisentwicklung bei Stahl weise weiterhin nach oben, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt preise ein, dass bis zu 40 Prozent der Stahlimporte nach Europa wegfallen könnten./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 12:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2022 / 05:00 / ET

