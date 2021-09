Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 9950 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 9950 Pence belassen. Die jüngsten positiven Studienergebnisse zu den Krebspräparaten Lynparza und Enhertu zeigten das Potenzial der Pipeline des Pharmaunternehmens, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Solide Zahlen für das dritte Quartal und ein ansprechender Ausblick könnten das Interesse wieder auf den Wert lenken./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 15:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.