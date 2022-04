Jefferies belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Wie Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, rechnet er mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von 2,45 Milliarden Euro, was über dem Konsens von 2,27 Milliarden liege. Angetrieben vom Lagerbestandsaufbau in Zeiten hoher hohen Inflation dürfte sich die Nachfrage nach den Produkten des Chemiekonzerns robust entwickelt haben./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:16 / ET

