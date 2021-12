Jefferies belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Konzernstruktur mit Upstream und Downstream unter einem Dach werfe mehr Fragen auf denn je, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründet dies unter anderem mit der anhaltend unterdurchschnittlichen Entwicklung im Downstream, also Verarbeitungsgeschäft, im Vergleich mit Wettbewerbern. Der Wertverlust der Aktien zeige, dass der Konglomeratsabschlag höher sei als der Verbund-Bonus. Andere Beispiele wie GE und Siemens suchten ihr Heil und höhere Anlegerrenditen aktuell in der Spezialisierung./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 15:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 19:01 / ET

