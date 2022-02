Jefferies belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Chris Counihan nannte in einer am Freitag vorliegenden Studie vier Gründe, die dafür sprächen, die Aktie des Chemiekonzerns im Depot zu haben. Am wichtigsten seien Aktienrückkäufe, die zeigten, dass die Anleger vom Gewinn- und Cashflowwachstum auch etwas abbekämen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 19:00 / ET

