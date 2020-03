Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

JEFFERIES & CO

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Marktschätzungen für den Chemiekonzern seien gefährdet, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek