Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach veröffentlichen Eckdaten zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sei der Ausblick für 2020 wegen der Corona-Krise zurückgezogen worden. Die Aktie werde mittlerweile mit einem Abschlag zum Sektor gehandelt. Diese Bewertungslücke biete dem Kurs nach unten Unterstützung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 15:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 15:34 / ET

