Jefferies belässt BHP Group auf 'Hold' - Ziel 2200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BHP Group nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Die Aktionäre der Minengesellschaft hätten wie erwartet einer Zusammenlegung der in London und Sydney notierten Aktien und einer Hauptnotierung in Australien zugestimmt, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Ausscheiden der BHP-Aktien aus den britischen FTSE-Indizes dürften Aktienkäufe anderer Branchenwerte wie Rio Tinto, Glencore, Anglo American und Antofagasta einhergehen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 10:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 10:22 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.