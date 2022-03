Jefferies belässt Biontech auf 'Hold' - Ziel 230 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech angesichts einer Patentklage von Alnylam Pharmaceuticals gegen den US-Partner Pfizer und den Wettbewerber Moderna auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Es seien zwar Überschneidungen feststellbar, ob das Alnylam-Patent aber anwendbar sei, bleibe unklar, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denkbar sei, dass Pfizer oder auch Biontech Lizenzgebühren zahlten. Es werde interessant, den Fall zu verfolgen. Für die Biontech-Aktie sei aber die Impfstoffnachfrage im Jahr 2023 viel wichtiger./tih/gl

