Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 380 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach der Ankündigung des Ausstiegs aus der Beteiligung am russischen Ölunternehmen Rosneft auf "Hold" mit einem Kursziel von 380 Pence belassen. Es sei aber noch nicht klar, wann und wie der Deal stattfinden soll, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer ersten Reaktion am Montag. Angesichts der gegenwärtigen Marktbedingungen sei ein Verkauf an eine private Beteiligungsgesellschaft derzeit wahrscheinlicher als eine Transaktion über die Börse. Im Falle eines Private-Equity-Deals jedoch müsse BP wohl einen deutlichen Preisabschlag hinnehmen./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2022 / 18:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2022 / 18:35 / ET

