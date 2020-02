Jefferies belässt Carrefour auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Carrefour nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Einzelhandelskonzern habe das vergangene Jahr mit einem durchaus robusten Geschäftsverlauf abgeschlossen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unwägbarkeiten über die weitere Entwicklung etwa bei den Kostensenkungen und den Problemen auf dem heimischen Markt ließen aber eine gewisse Zurückhaltung angebracht erscheinen./mf/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 02:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 02:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.