Jefferies belässt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 4,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Manfred Knof als künftiger Chef der Bank dürfte bei den Anlegern gut ankommen, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer ersten Reaktion am Montag. Sein Name werde mit der erfolgreichen Trendwende von Allianz Deutschland verknüpft./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 02:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 02:13 / ET

