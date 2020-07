Jefferies belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Umsatz und Ergebnis des Autozulieferers hätten die Erwartungen in allen Geschäftsbereichen übertroffen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer ersten Einschätzung am Montag. Das Automobilgeschäft inklusive der Antriebstechnik (Powertrain) sorge für Zuversicht, dass es in einer Zeit nach Covid-19 wieder Wachstum gebe. Der Free Cashflow hingegen sei deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 15:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2020 / 15:39 / ET

