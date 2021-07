Jefferies belässt Credit Suisse auf 'Hold' - Ziel 10 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Ergebnisseitig habe die Schweizer Bank trotz unerwarteter Nettorückbuchungen die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Verfehlung sei umso größer, wenn man auch den überraschenden, realisierten Buchgewinn durch den Beteiligungsverkauf von Allfunds herausrechne./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 01:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 01:52 / ET

