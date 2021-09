Jefferies belässt Daimler auf 'Hold' - Ziel 82 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Daimler auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Lkw-Nachfrage bleibe zwar hoch, die Zulieferprobleme hätten sich im August und September aber verschlimmert, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichte des dritten Quartals. Einige Auslieferungen dürften sich ins Jahr 2022 verzögern. Er rechnet mit einer Ergebnisbelastung im dritten Quartal. Auch die Truck-Sparte des von Philippe Houchois gecoverten Daimler-Konzerns ist hiervon betroffen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2021 / 20:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.