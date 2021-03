Jefferies belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone im Hinblick auf einen sich anbahnenden Chefwechsel auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die geplanten Änderungen in der Führungsetage dürften gut ankommen, da sich Investoren jüngst für so etwas stark gemacht hätten, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Spielraum eines neuen Chefs dürfte aber eingeschränkt werden durch die Tatsache, dass Emmanuel Faber an der Spitze des Verwaltungsrats bleibe./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 01:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2021 / 01:55 / ET

