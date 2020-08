Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 113 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Mit der Übernahme des Online-Lebensmittel-Marktplatzes Instashop aus Dubai seien die Pläne mit den Mitteln aus der Wandelanleihe etwas klarer geworden, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei erneut ein guter Zukauf, so der Experte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 03:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2020 / 03:11 / ET

