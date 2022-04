Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der neue Ausblick auf das Jahr 2023 definiere den Weg zur Profitabilität nun genauer, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ziel untermauere, dass sich das Management des Essenslieferdienstes diesem Thema verbunden fühlt. Die angekündigten Finanzierungsmaßnahmen milderten derweil die Bedenken der Anleger, was die Liquidität betrifft. Dies dürfte seiner Ansicht nach am Markt gut ankommen./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 03:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 03:14 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.