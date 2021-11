Jefferies belässt Dermapharm nach Prognoseanpassungen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Dermapharm auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die vorgelegte Neunmonatsbilanz des Pharmaunternehmens decke sich mit seinen Umsatzschätzungen und habe zugleich seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) übertroffen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Wie von ihm erwartet, habe Dermapharm die Spanne für das Gewinnziel 2021 angehoben. Die gesenkte Umsatzprognose entspreche ebenfalls seinen jüngst aktualisierten Zahlen. Das Wachstum belaste in erster Linie ungünstige Marktentwicklungen im Geschäft mit Parallelimporten. Laut Thiel dürfte es sich hierbei aber nur um einen kurzfristigen Effekt handeln. Anleger sollten sich eher auf die herausragende Barmittel-Generierung konzentrieren./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 03:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 03:34 / ET

